Visszaszorítási kísérlet

Makai Máté
2025. 10. 02. 15:20
Makai Máté Öt: „A hirdetések ellehetetlenítésével az EU burkolt – és a jelen vezetés kiemelt – szándéka lehet azonban, hogy visszaszorítsa a globalizációellenes, EU-szkeptikus, szuverenista, nacionalista politikai erőket. Ezeknek a tartalmaira ugyanis amiatt, hogy a – jellemzően jobboldali – politikai formációk egyre agilisabban igyekeznek választ találni a migrációs és a vele összhangban kialakult kulturális krízisre, fogékonyabb a netező közönség is. Olaj a tűzre, hogy az izraeli–palesztin konfliktusra adott közvetett reakciók – atrocitások, tüntetések – is borzolják a kedélyeket a nagy létszámú muszlim és zsidó közösségekkel is rendelkező európai országokban.”

Bayer Zsolt
Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

