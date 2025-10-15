Vízibusz-mizéria

Bartus László Facebook: „A sajtó nem közölhet bizonyíték és ellenőrizhető tények nélküli állításokat. Ha Magyar nem tud egyetlen céget sem megnevezni, akkor bizonyíték nélküli hazugságot sajtó nem közöl. A 444.hu, ha valódi sajtó lenne, ilyenkor Magyarnak megmondja, hogy bizonyíték nélkül ezt nem terjesztjük. Annál is inkább, mert nyilvánvaló bullshit a magyarázat: a "Tisza" nem fedezhet cégeket, melyek megtagadják, hogy üzleti alapon szolgáltatást nyújtsanak. Mit véd Magyar az ilyen cégeken? Ez nevetséges. Ebből inkább az következik, hogy az egész egy nagy hazugság. Ami pedig azt jelenti, hogy Magyar még vidékről sem tud elég embert mozgósítani. Még a buszoztatás sem segít a Medián nevű, közvéleménykutatónak álcázott propagandacégen, amely hatalmas támogatottságot mutat ki, mert a buszokra kell fogni az érdektelenséget.”



