„Zsolti bácsi” maga a Fidesz 

Szabó Tímea Facebook: „Zsolti bácsi” nem egyetlen ember, hanem a Fidesz egész, ped0fil ragadozókat védő, a gyermekvédelmet totálisan lepusztító 15 éves rendszere.”
Így írnak ők – Október 3., délelőtt
Szabó Tímea Facebook: „Zsolti bácsi” nem egyetlen ember, hanem a Fidesz egész, ped0fil ragadozókat védő, a gyermekvédelmet totálisan lepusztító 15 éves rendszere.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.