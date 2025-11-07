Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A baloldalon anarchiát és káoszt szítanak és uszítanak

Szabó Gergő
2025. 11. 07. 15:05
Szabó Gergő Pesti Srácok: „A baloldal régen is nagyon örült annak, ha valami rossz történt a magyarokkal, csak akkor még volt annyi eszük, hogy nyíltan ne örömködjenek, csak a színfalak mögött dörzsöljék a tenyerüket. A szellemi és mentális romlás azonban annyira elérte a baloldali-liberális tömböt, hogy most már annyi ész sem szorul az emblematikus figuráikba, hogy ne mutassák ki: nekik bizony csak a rossz hírek esnek jól. A jelenlegi kormány iránti gyűlölet, az irigység és a konc iránti vágy annyira erős, hogy nem tudják magukban tartani alantas gondolataikat és ösztöneiket. Az most sem jut eszükbe, hogy a mögöttünk álló másfél évtized nekik is lehetőséget nyújtott volna arra, hogy megmutassák, tudnak alternatívát nyújtani, a hergelés és gyűlölködés helyett ötleteik és terveik vannak az ország és a nemzet jobbítására. Nem így történt, nagyon nem így, ezért most már csak az utolsó szalmaszálba kapaszkodnak, anarchiát és káoszt szítanak és vérszomjasan uszítanak.”

