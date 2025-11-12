A baloldalt 15 évnyi „rettegése” döntésre készteti.

Szalai Szilárd, PestiSrácok: „Jó lenne lassan eldönteni, hogy a liberális demokrácia az versengő pártok rendszere vagy egy istenkirály egyeduralma lesz-e. Mert az érvelés, miszerint a Fideszt csak így lehet legyőzni, ugyanúgy nem igaz, mint amikor 2022-ben ennek a módszernek a szöges ellentettjére esküdtek. Nem a választási rendszer miatt nem győzi le a baloldal a kormánypártokat, hanem mert azok 15 éve koherens politikai rendszert tartanak fenn, az ellenzéki oldalon meg azt sem tudják, hogy szabad versenyt vagy diktatúrát akarnának-e inkább. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy a 15 évnyi »rettegés« után rákívántak az utóbbira. És Magyar Péter lelkesen szállítja nekik.”