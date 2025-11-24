Hont András, Facebook: „A banán elfogyott? Ezek szerint kötelező mindig valamilyen fallikus szimbólumot markolásznia a konyhában, miközben a Terikék és Ilikék kuncognak a kommentfalon. Tökjó, hogy ez a politika, de majd mindjárt érkezik valamelyik túlműveltértelmiségi elmagyarázni, hogy a fideszes szavazóknak ez kell vidéken, ő tudja, mert van egy szomszédja, aki már ült egyszer a csepeli HÉV-en.”



