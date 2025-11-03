A felelősség már a tiétek tiszások!

Lentulai Krisztián Facebook: Ez innen már a ti felelősségetek, tiszások! EZ EGY BETEG EMBER! Megmagyarázta ezt is. Egy utolsó, ócska, hazug, sz*rember.”
Így írnak ők – November 3., délelőtt
Lentulai Krisztián Facebook: Ez innen már a ti felelősségetek, tiszások! EZ EGY BETEG EMBER! Megmagyarázta ezt is. Egy utolsó, ócska, hazug, sz*rember.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.