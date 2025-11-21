„A Fidesz Gyulán gőzerővel kampányol, és nyerésre áll.”

Leel-Őssy Gábor, Facebook: „16 hónapig a helyi tiszás közösséget megkaparintó hiénák azoknak az embereknek a mocskolásával foglalkoztak, akik mindig is vállalták ellenzékiségüket. A teljesség igénye nélkül: letiltották a Kobak Klubon való részvételt a tiszásoknak, kizárásosdit játszottak, fenyegetőztek. Az egyik jelölt-jelölt azzal büszkélkedett egy zárt csoportban, hogy ő kiket záratott ki a szigetekből és még kiket kellene. Annyira ostobák voltak, hogy petíciót indítottatok azért, hogy engem is kizárjanak, holott soha, semmilyen Tisza-szigetnek nem voltam tagja. De két fiatal tehetséges mérnökembert sikerült kizáratni, elvadítani. Azzal rágalmaztak meg minket, hogy pénzért eladtuk Ruszin-Szendi Romulusz Kobak Klub-os felvételét a Fidesznek. Úgy, hogy Romulusz jóváhagyásával került fel a netre a felvétel, és ők a saját vezetőjük előadására sem mentek el, csak azért, mert a Kobak Klub szervezte. Ki akadályozott meg benneteket abban, hogy csináljatok egy közéleti klubot? Megmondom. Az ötlettelenségetek, a kicsinyességetek, a nívótlanságotok. Mindez csak ízelítő abból, amit ellenünk folytattatok, pedig udvariasan, mindig elmondtam, a Fidesz az ellenfeletek, nem mi. A Fidesz pedig hónapok óta gőzerővel kampányol, és itt nyerésre áll.”