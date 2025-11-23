Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A Fidesz szörfözik az elé kerülő hullámokon – ebben sikeresen”

Ujhelyi István
2025. 11. 23. 14:49
Ujhelyi István, Facebook: „Az ultraliberálisból lett szélsőjobboldali Fidesz valójában egy valódi értékrend nélküli, opportunista politikai közösség, amely a populizmus eszközeit (ki)használva szörfözik az elé kerülő hullámokon: igaz ez belföldi és geopolitikai értelemben egyaránt. Nem állítom, hogy bizonyos kérdésekben és főként rövid távon egyébként ebben ne lenne sikeres. A nagy kérdés szerintem azonban mégiscsak az, hogy nemzetstratégiai távlatokban, hosszú távon, az utánunk jövő generációk életét illetően helyes-e ez a magatartás. Lehet-e folyamatos politikai hazárdjátékot játszani, felelőtlenül bedobálni a téteket, a nyertes zsetonok egy részét zsebre vágni, vesztes széria esetén pedig másra hagyni a számlát.” 

