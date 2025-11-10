A golyó, ami elől elhajoltunk

Robert C. Castel, Facebook: „Érdemes összevetni a 2022. márciusi elemzésemet egy Ukrajna feletti NATO-légtérzár lehetőségéről és azt, amit ma az ex-NATO-főtitkártól hallunk ugyanezzel kapcsolatban. Szeretném emlékeztetni a követőimet, hogy ez volt az az időszak, amikor a nyugati és az őket majmoló magyarországi elemzők jelentős hányada pontosan egy ilyen humanitárius világháborút követelt. Vajon hogyan alakult volna a világ, ha a nyugati szövetségen belül ezek a kardcsörtetőbb hangok kereskednek felül? Vajon itt lennénk-e még, hogy visszatekintve 2022 márciusára elborzongjunk azon a golyón, ami elől az utolsó pillanatban sikerült elhajolnunk.”