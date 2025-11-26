Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A háború azonnali befejezése szükséges”

„A háború azonnali befejezése szükséges”

Csizmadia László
2025. 11. 26. 14:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csizmadia László, Civilek.info: „A PEuCET alulról szervezett egyesületek, alapítványok, szakszervezetek nemzetközi közössége, amely szorosan együttműködik a Patrióták Európáért európai parlamenti frakcióval. Munkabeszélgetéseink során döntöttünk úgy, hogy a tanácskozásunkon részt vevő 200 szellemi honvédő jelenlétében zárónyilatkozatunkban fogjuk figyelmeztetni az Európai Unió illetékeseit a több éve tartó hibás döntéseik várható következményeire és a háború azonnali befejezésének szükségességére. Meggyőződésem, ha az Európai Unió vezetőségének háborúpártisága folytatódik, akkor vizsgálni kell tetteik következményeit!”
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.