„A háború azonnali befejezése szükséges”

Csizmadia László, Civilek.info: „A PEuCET alulról szervezett egyesületek, alapítványok, szakszervezetek nemzetközi közössége, amely szorosan együttműködik a Patrióták Európáért európai parlamenti frakcióval. Munkabeszélgetéseink során döntöttünk úgy, hogy a tanácskozásunkon részt vevő 200 szellemi honvédő jelenlétében zárónyilatkozatunkban fogjuk figyelmeztetni az Európai Unió illetékeseit a több éve tartó hibás döntéseik várható következményeire és a háború azonnali befejezésének szükségességére. Meggyőződésem, ha az Európai Unió vezetőségének háborúpártisága folytatódik, akkor vizsgálni kell tetteik következményeit!”

