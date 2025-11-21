A jelöltek a színpad előtt álltak, némán

Bartus László, Facebook: „Magyar Péter Kalocsán tartott fórumot, amelynek napirendje a Tisza Párt három jelöltjének bemutatkozása volt. A három jelölt-jelölt úgy mutatkozott be, hogy a száját nem nyithatta ki. Még a saját nevét sem mondhatta be. A három jelölt bemutatkozását Magyar olvasta fel. A jelöltek nem szennyezhették be méltatlan személyükkel a színpadot sem. Lent álltak. A három jelölt nem viselt szürke tiszás egyenruhát, sem a Szolgálólány meséjéből ismert fityulát. Ezeket majd csak az igazi jelöltek kapják meg, akiket Magyar kiválaszt, s akiknek továbbra is tilos lesz megszólalniuk, sehol nem jelenhetnek meg, nem kampányolhatnak. Nevük felkerül a szavazólapra, de személyükben is Magyar Péterre kell szavazni. Ezért nem sokat ér az adat, hogy hány nő van a jelölt-jelöltek között, hány értelmiségi és munkás, mert mindegyiket Magyar Péternek hívják. A szavazóknak nem rájuk, hanem az ún. Tisza Párt elnökére kell szavazniuk. Függetlenül attól, hogy az ő nevük mellé húzzák az ikszet. Magyar attól fél, ha megismerik őket, nem szavaznak rájuk. Magyar erre az unortodox, de bombabiztos stratégiára építi a kétharmados győzelmet, amit már most biztosra vesz. Az fel sem merül, hogy aki őt ismeri, nem szavaz a Tiszára, de ha a jelöltet ismerné, arra esetleg még szavazna. De a legérdekesebb az volt a rendhagyónak nevezhető jelöltbemutató fórumon, amivel Magyar a kétharmad szükségességét indokolta. Magyar azt mondta: »Sokkal könnyebb kétharmados felhatalmazással kormányozni, hogy ne kelljen annyit jogászkodni, hogy az érdemi dolgokkal lehessen foglalkozni.« Ez annyit jelent, hogy Magyar ugyanúgy akar kétharmaddal kormányozni, mint Orbán. A különbség annyi lenne, hogy Orbánt Magyar Péternek hívnák. Ami még rosszabb lenne.”