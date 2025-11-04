Mráz Ágoston Sámuel, Facebook: „Lehet, hogy Magyar Péterhez eljutott egy titkos fideszes kutatás, de honnan tudja, hogy abban nem lett felcserélve a Tisza és Fidesz eredménye, és nem pont a Fidesz vezet 10-11 százalékkal? Ha egy miniszterelnök ön(jelölt) gondolkodás nélkül elhiszi, ha kezébe nyomnak egy adatsort »Titkos Fideszes Kutatás« fedőlappal, azt is el fogja azonnal hinni, amikor Ursula von der Leyen azt meséli neki, hogy Oroszországot meg kell támadni, mert támadást készít elő Európa ellen. A józan politikusok léte egy ország szerencséje!”



