A legostobább „fejőstehén” és kétes erkölcsű vezetése

Szabó Gergő, PestiSrácok: „Lehet, hogy valaki viccnek veszi, de az ukránok biztosan nem. Ők valóban képesek minden lehetséges pénzt saját luxusra költeni, akár aranybudikról van szó, akár kastélyokra a világ bármelyik pontján, ők csak kihasználnak mindenkit, akit lehet, a ravaszabbaknak pedig visszacsorgatják a lóvé egy részét. Igen, ilyen egyszerűen és mégis körmönfontan mennek a dolgok a világ egyik legkorruptabb országában, Ukrajnában, és a világ egyik legostobább fejőstehenénél, az Európai Uniónál. Persze ha korrupcióról beszélünk, akkor azért ne felejtsük el Pfizer von der Leyent, Eva Kailit vagy a többi, bőröndbe eurómilliókat pakoló erkölcsi nullát, akik a maradékot is képesek kiszipolyozni Európából. Ha ilyen eszement mennyiségű pénzt akar küldeni az Európai Unió kétes erkölcsű vezetése, akkor jó lenne tudni, hogy mindez mire és miért megy. Aranybudikra tuti nem szeretnénk több pénzt áldozni, vagy afrikai hadurak, vagy esetleg a szicíliai maffia fegyverkészletére, de egyéb luxustárgyak halmozására sem.”



