„A liberális szavazókat nem képviseli senki”

Cseh Katalin, Facebook : „A Momentum vezetése azonban idén júniusban úgy döntött, hogy a liberális értékeket, a liberális szavazókat képviselni nem céljuk a jövő évi választáson. Bedő Dávid ezt a nyilvánosság előtt is többször megerősítette: a szabadságpárti, urbánus szavazók megszólítása már nem prioritás. Én ezzel mélységesen nem értek egyet. Részben stratégiai szempontból: a kiábrándult fideszes szavazók megszólítása valóban fontos, de ezt kiválóan végzi Magyar Péter és a jobboldali Tisza Párt. A zsákfalvakban nem hinném, hogy progresszív, européer feministákra lenne szükség. A liberális választókat cserébe nem képviseli senki. Már megint, egy szó nélkül cserben vannak hagyva azok a szavazók, akik a legrégebb óta küzdenek a kormányváltásért, akikre mindig lehetett számítani. Azért, mert ők már »megvannak«. Az ő értékeik már megint nem fontosak. Szerintem ez morális szempontból is elfogadhatatlan. Én azért szeretnék indulni a választáson, hogy nekik tegyünk egy értékajánlatot.”