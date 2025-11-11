„A magyar kormány feláldozza a kárpátaljai magyarokat”

Lakner Zoltán Magyar Hang: „ A vendégmunkások és az alvilág veszélyességének egybemosása ujjgyakorlat a kormánypropagandának, amelyben a kormányt bírálók mind hazaárulók és poloskák, szóval erre kár is szót vesztegetni. Csak a történeti hűség kedvéért jegyezzük meg, hogy ez semmiben nem különbözik a méltán elítélt 2002-es MSZP-s 23 millió románozástól. Ez pont az, csak ukránozós kiadásban. És abban is azonos, hogy belemossa az ukrán többségbe a határon túli magyarokat, akikről az Orbán-rendszer lemondott: ebben a politikai harcban a kárpátaljai magyarok kerültek a magyar kormány szerint feláldozhatók kategóriájába.”