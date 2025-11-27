Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A magyar választók csak nem szavazzák meg saját kirablásukat!?

A magyar választók csak nem szavazzák meg saját kirablásukat!?

Bálint Botond
2025. 11. 27. 14:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond Pesti Srácok: „És végül külön ki kell emelni, hogy ezek a gazemberek privatizálni akarják az egészségügyet. Az egészségügy privatizációja, akár magát az ellátást, akár a biztosítást piacosítják, olyan támadás a magyar emberek ellen, amit legutóbb népszavazással még tudtunk akadályozni a legutóbbi baloldali-liberális kormány idején. A Tisza gazdasági szakértője, Petschnig Mária Zita már a nyolcvanas évek végén, az utolsó kommunista kormány idején is lelkesen támogatta a cikkeiben az egészségügy privatizációját. Nincs új a nap alatt, pontosan ugyanazt akarják, mint akkor, a külföldi tőke piacszerzését, hogy aztán a multik konkurencia híján szabadon drágíthassák a termékeiket és szolgáltatásaikat. Az egészségügyben ez szó szerint halálos bűn lenne, de mindenütt másutt is az. A Tisza Párt már odaígérte az évi 5000 milliárd forintunkat olyan dolgokra, amelyek Brüsszelnek kedvesek. Nagyon remélem, hogy a magyar választók nem szavazzák meg a saját kirablásukat.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.