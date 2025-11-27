A magyar választók csak nem szavazzák meg saját kirablásukat!?

Bálint Botond Pesti Srácok: „És végül külön ki kell emelni, hogy ezek a gazemberek privatizálni akarják az egészségügyet. Az egészségügy privatizációja, akár magát az ellátást, akár a biztosítást piacosítják, olyan támadás a magyar emberek ellen, amit legutóbb népszavazással még tudtunk akadályozni a legutóbbi baloldali-liberális kormány idején. A Tisza gazdasági szakértője, Petschnig Mária Zita már a nyolcvanas évek végén, az utolsó kommunista kormány idején is lelkesen támogatta a cikkeiben az egészségügy privatizációját. Nincs új a nap alatt, pontosan ugyanazt akarják, mint akkor, a külföldi tőke piacszerzését, hogy aztán a multik konkurencia híján szabadon drágíthassák a termékeiket és szolgáltatásaikat. Az egészségügyben ez szó szerint halálos bűn lenne, de mindenütt másutt is az. A Tisza Párt már odaígérte az évi 5000 milliárd forintunkat olyan dolgokra, amelyek Brüsszelnek kedvesek. Nagyon remélem, hogy a magyar választók nem szavazzák meg a saját kirablásukat.”