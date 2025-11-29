A németeknél is téma a moszkvai vizit

Apáti Bence Facebook: „Tajtékzik a német kancellár: “Orbán Viktor engedély nélkül ment Moszkvába.” Herr Merz! Magyar Péter az, aki engedélyt szokott kérni tőletek.”
Így írnak ők – November 29., délelőtt
Apáti Bence Facebook: „Tajtékzik a német kancellár: “Orbán Viktor engedély nélkül ment Moszkvába.” Herr Merz! Magyar Péter az, aki engedélyt szokott kérni tőletek.”
