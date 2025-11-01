A nemzeti érzelmű értelmiségeik megalázhatóak, ugye?

Máthé Zsuzsa Facebook: „Az asztalon lévő húsbavágó terveket feltáró Simonovits Andrást tehát nem személye miatt kapta fel a nyilvánosság. Hiába akarja magát mártírként beállítani, az “elnyomó hatalom” által üldözött, sőt, a rendszerváltás óta legüldözöttebb értelmiségiként bemutatni. Hallgatva a közgazdász szavait pedig felmerül az emberben a kérdés, a nemzeti érzelmű értelmiségiek megpróbáltatásai miért nem tűnnek fel vajon? Schmidt Mária agyonverhető egy színpadon, Bagdy Emőke szakmaisága porba tiporható, csak mert nem áll be a gender-táborba, és mi van Kovács Ákossal, Vidnyánszky Attilával, hogy megboldogult Makovecz Imrétől Kerényi Imrén át Csurka Istvánig ne is folytassuk a hosszú-hosszú sort…”



