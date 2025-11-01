Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A nemzeti érzelmű értelmiségeik megalázhatóak, ugye?

A nemzeti érzelmű értelmiségeik megalázhatóak, ugye?

Máthé Zsuzsa
2025. 11. 01. 7:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Máthé Zsuzsa Facebook: „Az asztalon lévő húsbavágó terveket feltáró Simonovits Andrást tehát nem személye miatt kapta fel a nyilvánosság. Hiába akarja magát mártírként beállítani, az “elnyomó hatalom” által üldözött, sőt, a rendszerváltás óta legüldözöttebb értelmiségiként bemutatni. Hallgatva a közgazdász szavait pedig felmerül az emberben a kérdés, a nemzeti érzelmű értelmiségiek megpróbáltatásai miért nem tűnnek fel vajon? Schmidt Mária agyonverhető egy színpadon, Bagdy Emőke szakmaisága porba tiporható,  csak mert nem áll be a gender-táborba, és mi van Kovács Ákossal, Vidnyánszky Attilával, hogy  megboldogult Makovecz Imrétől Kerényi Imrén át Csurka Istvánig ne is folytassuk a hosszú-hosszú sort…”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.