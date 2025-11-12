Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A pszichopaták magabiztossága

A pszichopaták magabiztossága

Kötter Tamás
2025. 11. 12. 6:49
Kötter Tamás, Facebook: „A feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter, akinek nem nagypolitikai, de még politikai tapasztalata sincs, a pszichopaták magabiztosságával osztja az észt és mond véleményt egy olyan politikusról, aki 35 éve nyomja az ipart, aki tárgyalt már a világ összes nagy formátumú vezetőjével, aki néhány problémát már megoldott – ráadásul nem fut ki a stúdióból, ha kemény kérdést kap. Ha valaki itt nem alkalmas a vezetésre, ha valaki itt kockázatot jelent az országra és annak lakóinak személyes egzisztenciájára, az magyar péter.”
 


 

