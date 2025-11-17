Puzsér Róbert, Facebook: „A politika és az üzleti élet csúcsaira felkapaszkodó pszichopaták mérgezőbbek bármelyik pártprogramnál és veszélyesebbek bármilyen jogszabálynál: a könyörtelenségük nem világnézeti kérdés, így az általuk működtetett rendszer az uralkodó ideológiától függetlenül dehumanizálódik és fasizálódik. A társadalom önvédelmi reflexei látványosan felmondják a szolgálatot, így képtelen megvédeni magát – nem azért, mert nem a megfelelő párt van hatalmon, hanem mert a nem megfelelő vezetők ülnek valamennyi párt vezetésében. A pszichopátiás fenyegetés a jelenkor legfőbb krízise és kihívása – amíg az emberiség ezt nem fogja fel, újra meg újra ugyanabba a csapdába zárja magát.”



