Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A pszichopátiás fenyegetés a jelenkor legfőbb krízise és kihívása”

„A pszichopátiás fenyegetés a jelenkor legfőbb krízise és kihívása”

Puzsér Róbert
2025. 11. 17. 15:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Puzsér Róbert, Facebook: „A politika és az üzleti élet csúcsaira felkapaszkodó pszichopaták mérgezőbbek bármelyik pártprogramnál és veszélyesebbek bármilyen jogszabálynál: a könyörtelenségük nem világnézeti kérdés, így az általuk működtetett rendszer az uralkodó ideológiától függetlenül dehumanizálódik és fasizálódik. A társadalom önvédelmi reflexei látványosan felmondják a szolgálatot, így képtelen megvédeni magát – nem azért, mert nem a megfelelő párt van hatalmon, hanem mert a nem megfelelő vezetők ülnek valamennyi párt vezetésében. A pszichopátiás fenyegetés a jelenkor legfőbb krízise és kihívása – amíg az emberiség ezt nem fogja fel, újra meg újra ugyanabba a csapdába zárja magát.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.