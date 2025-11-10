A Soros-hálózat médiahada képtelen elfogadni hazánk sikerét.

Szánthó Miklós, Facebook: „A pénteki Trump–Orbán-csúcstalálkozó a magyar jobboldal megkérdőjelezhetetlen erejét és sikerét bizonyítja! Miközben a Soros-hálózat médiahada és a globalista érdekeket kiszolgáló ellenzék kétségbeesetten próbálja elbagatellizálni az esemény jelentőségét, a valóság makacsul mást mutat. Amikor már nem tudnak érvelni, hazugságokba menekülnek – tagadják az eredményeket, csűrik-csavarják a tényeket, és képtelenek elfogadni hazánk sikerét, hiszen ők nem ebben érdekeltek.”