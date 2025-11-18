„A szerencselovagok rendszertelen focivilága”

Ujhelyi István Facebook: „De nagy kérdés, van-e olyan érett a felnőtt társadalom, hogy nem felnégyelni vagy száműzni akarja azokat, akik végre valami rendszert vittek a szerencselovagok rendszertelen focivilágába. Hogy az MLSZ-vezérkar Kubatov által vágyott karóba húzása esetén egy újabb, a Karmelitában kinevezett stróman álljon a magyar szövetség élén…”



