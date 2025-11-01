Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A Tisza átvette Weberéktől a háborús logikát

Szánthó Miklós
2025. 11. 01. 14:48
Szánthó Miklós Facebook: „Magyar Péter és sleppje hűségesen követi a brüsszeli elitet – akár a háborúba is. Az Unió vezetői szerint 5 éven belül készen kell állnunk az oroszorsázg elleni háborúra. Mindenhol, ahol az ő beosztottjaik kerültek hatalomba, megy a készülődés: adóemelések, sorkatonaság bevezetése, és felmerült a közös hitel gondolata is. Mindez nem meglepő: A pénz egyenesen Kijevbe kell, hogy folytassák a háborút. A hitelekből fegyverkezni akarnak. A sorozás pedig egyetlen lépésre van attól, hogy induljunk a frontra. Ezért veszélyes a Tisza, amely egy az egyben átvették a háborús logikát, háborús pszichózist Ursula von der Leyentől és Manfred Webertől.”


 

