„Vissza kellett osztani a rendszernek” – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

„A Tisza-barát 444 portál írta meg, az applikációs mesét"

„A Tisza-barát 444 portál írta meg, az applikációs mesét”

Németh Balázs
2025. 11. 11. 6:54
Németh Balázs Facebook: „Nocsak! A liberális 444(!) egy hét telefonálgatás után arra jutott, hogy - Magyar Péter orosz hackeres meséjével ellentétben - nem igaz, hogy kizárólag a Tisza ukránok által fejlesztett telefonos applikációjából kerültek nyilvánosságra adatok, hanem a párt egyéb (legális?, illegális??) adatbázisaiból is. A 200 ezres, egy ideig bárki számára elérhető listában olyanok is szerepelnek, akik korábban a párt internetes boltjában vásároltak, esetleg valamelyik Tisza-szigetbe jelentkeztek tagnak, vagy a párt tavaszi (adatgyűjtő!!) konzultációján vettek részt. Még egyszer, ezt a Tisza-barát 444 portál írta meg! (Az a 444, amelyik amúgy ráncnak látja Ruszin-Szendi fegyverét, viszont a szerkesztőség belső levelezésében egy férfi nem szervhez hasonlítják Magyar Pétert). Brutális! Mekkora rend és szervezettség lehet a blöff pártnál? Hogyan őrizhették az adatokat? Mennyire tarthatták tiszteletben az adatkezelési szabályokat? Káosz, amatőrség, kapkodás, felelőtlenség! Ne jöjjön senki az “orosz hackerek”, illetve az “ellopta a gonosz Orbán” kamu dumával!”


 

