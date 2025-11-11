„A Tisza-barát 444 portál írta meg, az applikációs mesét”

Németh Balázs Facebook: „Nocsak! A liberális 444(!) egy hét telefonálgatás után arra jutott, hogy - Magyar Péter orosz hackeres meséjével ellentétben - nem igaz, hogy kizárólag a Tisza ukránok által fejlesztett telefonos applikációjából kerültek nyilvánosságra adatok, hanem a párt egyéb (legális?, illegális??) adatbázisaiból is. A 200 ezres, egy ideig bárki számára elérhető listában olyanok is szerepelnek, akik korábban a párt internetes boltjában vásároltak, esetleg valamelyik Tisza-szigetbe jelentkeztek tagnak, vagy a párt tavaszi (adatgyűjtő!!) konzultációján vettek részt. Még egyszer, ezt a Tisza-barát 444 portál írta meg! (Az a 444, amelyik amúgy ráncnak látja Ruszin-Szendi fegyverét, viszont a szerkesztőség belső levelezésében egy férfi nem szervhez hasonlítják Magyar Pétert). Brutális! Mekkora rend és szervezettség lehet a blöff pártnál? Hogyan őrizhették az adatokat? Mennyire tarthatták tiszteletben az adatkezelési szabályokat? Káosz, amatőrség, kapkodás, felelőtlenség! Ne jöjjön senki az “orosz hackerek”, illetve az “ellopta a gonosz Orbán” kamu dumával!”



