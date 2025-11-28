A Tisza és a baloldaliság

Szánthó Miklós Facebook: „Nagy szerencse, hogy a Tisza ugye nem baloldali párt, nincsenek náluk balosok - csak például Felcsuti Péter, a Bankszövetség korábbi elnöke, Bajnai Gordon egykori tanácsadója, aki még korábban a Munkásőrség tagja volt (ez funkcionált az MSZMP félkatonai fegyveres szervezeteként anno), és akinek az Index infói szerint ott virít az aláírása a Tisza megszorítócsomagján, Dálnoki Áron tiszás projektvezető és a korábban MSZP-s Lengyel László szignója mellett.”