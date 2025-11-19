Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A Tisza-jelöltjei a 2010 előtti világot hoznák vissza

A Tisza-jelöltjei a 2010 előtti világot hoznák vissza.

Deák Dániel
2025. 11. 19. 14:48
Deák Dániel, Facebook : „A közösségi médiában például a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza kampányát – elég csak arra gondolni, hogy Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a kommunista Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. Emellett az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja. De ugyancsak beszédes, hogy azok a baloldali szakértők, mint például Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Surányi György, akik már évtizedek óta a baloldalt segítik, szintén feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza jelöltjei is baloldaliak, akik ugyanazt a világot hoznák vissza, mint ami 2010 előtt jellemezte Magyarországot: adóemelések, megszorítások, a brüsszeli parancsok teljesítése. Egyszer már kipróbáltuk, láttuk, hogy tragikus vége van, szerintem nem érdemes még egyszer…”

