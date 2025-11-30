A Tisza Párt nagy ütőkártyája

Csizmadia Ervin Méltányosság: „A Tisza Pártnak az lehet az egyik nagy ütőkártyája a Fidesszel szemben, hogy a Fidesz nem tud, vagy hogy mondjam, próbálkozik, de nem nem nagy sikerrel az új nemzedékek megnyerésével. Tehát ez egy olyan versenyelőny lehet, amiből aztán bármi lehet, mert viszont a fiatalok támogatása ugye egy kormánypárti helyzetben megint csak változhat, de mindenesetre ez egy olyan dolog, ami ebben a történeti összehasonlításban, amit próbáltam mondani, egy teljesen új képlet, hogy fiatalok az ellenzéket támogatják.”