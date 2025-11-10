Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Abszurd helyzet Magyarországon”

„Abszurd helyzet Magyarországon”

Hont András
2025. 11. 10. 7:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hont András, Magyar Szó: „Nyilvánvalóan abszurd helyzet, hogy a közvélemény-kutatások olyan mértékig eltérnek egymástól, mint most Magyarországon. Ehhez azt azért hozzá tudom tenni, hogy ez nagyjából így volt 2022 előtt is. Folyamatosan ellenzéki előnyt mértek. Ebből 17 százalékos vereség alakult ki, csak belföldi szavazatokat tekintve. Ilyen nincs, fél év alatt ekkorát nem tud elmozdulni az arány. Nemsokára kiderül, hogy ugyanez-e a helyzet. Fontos azonban megjegyezni, hogy mindeközben az utcán nem ugyanaz a hangulat, mint a közösségi médiában. Ennek a közösségi médiás jelenségnek az a jótéteménye is megvan, hogy az indulatok be is szorulnak a közösségi médián belül.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTrump

És milyen igaza van az elnök úrnak...

Bayer Zsolt avatarja

És ezek a hazai ugyanilyen sajtó számára az etalon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.