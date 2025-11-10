„Abszurd helyzet Magyarországon”

Hont András, Magyar Szó: „Nyilvánvalóan abszurd helyzet, hogy a közvélemény-kutatások olyan mértékig eltérnek egymástól, mint most Magyarországon. Ehhez azt azért hozzá tudom tenni, hogy ez nagyjából így volt 2022 előtt is. Folyamatosan ellenzéki előnyt mértek. Ebből 17 százalékos vereség alakult ki, csak belföldi szavazatokat tekintve. Ilyen nincs, fél év alatt ekkorát nem tud elmozdulni az arány. Nemsokára kiderül, hogy ugyanez-e a helyzet. Fontos azonban megjegyezni, hogy mindeközben az utcán nem ugyanaz a hangulat, mint a közösségi médiában. Ennek a közösségi médiás jelenségnek az a jótéteménye is megvan, hogy az indulatok be is szorulnak a közösségi médián belül.”