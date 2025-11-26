Bálint Botond, Origo: „Ha véletlenül nyer a Tisza Párt, akkor sajnos nem a Tisza szavazói fogják összedobni évente ezt a csekély összeget, hanem egy másik sokaság az országból, a dolgozó emberek. És attól tartok, hogy ennek a két halmaznak a metszete (becsületesen dolgozó emberek, Tisza-szavazók) némileg kisebb, mint azt optimistán gondolnánk. 1300 milliárd forint, ennyit kér tőlünk a Tisza Párt évente, hogy »igaz ország« legyünk (ahogy Gyurcsány mondta annak idején, ugye). De hát most jut eszembe, hogy nem kér. Lapít, hallgat, sunnyog, és nem mondja meg, hogy mit akar csinálni a választás megnyerése után. Hát annyira még ők se hülyék, hogy 1300 milliárd forintos éves adóemeléssel kampányoljanak.”