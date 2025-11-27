Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Átfogó vezetőcserékre van szükség az Európai Unióban

Anikay Antal
2025. 11. 27. 14:45
Anikay Antal ÖT: „Csak remélni tudom, hogy az európai tisztánlátás mielőbb bekövetkezik, és nem történik valami végzetes és visszafordíthatatlan az EU-vezetők felelőtlen döntései, költekezései, kontraproduktív hitelfelvételei és moralizálása nyomán. Ha nem akarunk a világ skanzenje lenni, és a BRICS meg a globális Dél mögött kullogni, akkor érdemes lenne újragombolni a politikai, gazdasági és társadalmi stratégiánkat: le kell ülni Moszkvával, békét kötni és hosszú távú együttműködésben megegyezni. És igen, meg kellene lépni ugyanezt az USA-val és Kínával is. Átgondolni a harmincegyezer főt foglalkoztató brüsszeli apparátus észszerűsítését, az energiaforrások beszerzését és annak költségeit, a zöldítés józan határait, és a gazdaság versenyképessé tételét. Mindezt azonban lehetetlen feladat megtenni olyan vezetőkkel, akik folyton megsértik az orosz népet és vezetőjüket, rutinszerűen kioktatják és verbálisan fenyegetik a kínaiakat. A jelenlegi amerikai elnököt, Donald Trumpot pedig még ellenzéki státuszában is folyamatosan kigúnyolták és alázták. Átfogó vezetőcserékre van szükség mind az Európai Unióban, mind annak vezető hatalmainál – félő, hogy amennyiben ezek nem következnek be, Európa tovább marginalizálódik, és csak egy partvonalról üvöltő, magatehetetlen, félszeg bohóc marad.”

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

