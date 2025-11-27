Átfogó vezetőcserékre van szükség az Európai Unióban

Anikay Antal ÖT: „Csak remélni tudom, hogy az európai tisztánlátás mielőbb bekövetkezik, és nem történik valami végzetes és visszafordíthatatlan az EU-vezetők felelőtlen döntései, költekezései, kontraproduktív hitelfelvételei és moralizálása nyomán. Ha nem akarunk a világ skanzenje lenni, és a BRICS meg a globális Dél mögött kullogni, akkor érdemes lenne újragombolni a politikai, gazdasági és társadalmi stratégiánkat: le kell ülni Moszkvával, békét kötni és hosszú távú együttműködésben megegyezni. És igen, meg kellene lépni ugyanezt az USA-val és Kínával is. Átgondolni a harmincegyezer főt foglalkoztató brüsszeli apparátus észszerűsítését, az energiaforrások beszerzését és annak költségeit, a zöldítés józan határait, és a gazdaság versenyképessé tételét. Mindezt azonban lehetetlen feladat megtenni olyan vezetőkkel, akik folyton megsértik az orosz népet és vezetőjüket, rutinszerűen kioktatják és verbálisan fenyegetik a kínaiakat. A jelenlegi amerikai elnököt, Donald Trumpot pedig még ellenzéki státuszában is folyamatosan kigúnyolták és alázták. Átfogó vezetőcserékre van szükség mind az Európai Unióban, mind annak vezető hatalmainál – félő, hogy amennyiben ezek nem következnek be, Európa tovább marginalizálódik, és csak egy partvonalról üvöltő, magatehetetlen, félszeg bohóc marad.”