Az adat-ügy miatt „nem várható komoly fordulat”

Török Gábor Facebook: „Pont ilyen az adatszivárgási vagy adatlopási ügy is - ahogy már ez a két elnevezés is mutatja. Lehet azt állítani, hogy a Tisza követett el hibát, és hogyan lehetne rábízni valakire az országot, aki a saját szimpatizánsainak az adataival sem bánik gondosan. Meg lehet azt mondani, hogy vajon az-e a felelős, akitől lopnak, vagy az, aki a lopott adatokat felhasználja politikai céljai érdekében. Miután mindkettő elmondható úgy, hogy az emberek százezrei számára hiteles legyen, ezektől a témáktól - minden remény vagy félelem ellenére - szerintem nem várható komoly fordulat a pártok versenyében.



