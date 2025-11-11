Bartus László Facebook: „Azt mondanunk sem kell, hogy demokratikus pártban egy ilyen súlyos felelőtlenség után, melynek során a "párt" támogatóinak és szimpatizánsainak adatai nyilvánosságra kerülnek, a felelőősnek azonnal le kell mondania, távoznia kell a közéletből. Itt egyszemélyes pártról van szó, ezért Magyarral együtt a párt is eltűnne. Valójában ennek kellene történnie. A történtek után a Magyar Péternek kampányoló álfüggetlen propagandasajtó kötelessége lenne, hogy kimondja: az adatlopás miatt Magyar Péter a felelős. A Tisza szimpatizánsainak jogában áll tudni, hogy alkalmatlan, felelőtlen emberre, Magyar Péterre bízták az adataikat, aki több szempontból megsértette az adatvédelmi törvényt és szabályokat.”