Rendkívüli

„Vissza kellett osztani a rendszernek” – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Az adatlopás miatt Magyar Péter a felelős”

„Az adatlopás miatt Magyar Péter a felelős”

Bartus László
2025. 11. 11. 6:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bartus László Facebook: „Azt mondanunk sem kell, hogy demokratikus pártban egy ilyen súlyos felelőtlenség után, melynek során a "párt" támogatóinak és szimpatizánsainak adatai nyilvánosságra kerülnek, a felelőősnek azonnal le kell mondania, távoznia kell a közéletből. Itt egyszemélyes pártról van szó, ezért Magyarral együtt a párt is eltűnne. Valójában ennek kellene történnie. A történtek után a Magyar Péternek kampányoló álfüggetlen propagandasajtó kötelessége lenne, hogy kimondja: az adatlopás miatt Magyar Péter a felelős. A Tisza szimpatizánsainak jogában áll tudni, hogy alkalmatlan, felelőtlen emberre, Magyar Péterre bízták az adataikat, aki több szempontból megsértette az adatvédelmi törvényt és szabályokat.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.