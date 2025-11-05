Lánczi Tamás Facebook: „A Tisza Párt botránya megmutatta, milyen következménye van, ha az adataink illetéktelen kezekbe kerülnek: több százezer magyar ember személyes – köztük biometrikus – adata vált sérülékennyé. Ezekkel az információkkal vissza lehet élni. Azok az emberek, akiknek a személyes adata, politikai nézete nyilvánosságra került, elveszítették a saját adataik feletti rendelkezési jogot. Visszaélhetnek a személyazonosságukkal, spamek és zaklató levelek célpontjaivá válhatnak. Az adatokkal adathalászok és hekkerek kereskedhetnek, hamis Facebook-profilokat hozhatnak létre vele. A biometrikus adatok pedig a dark weben a legértékesebb áruk közé tartoznak. De a veszély ennél is nagyobb most, hiszen az adatok a választásokba való beavatkozásra is felhasználhatók. Az érintettekről politikai célú profilozás készülhet; célzott reklámokkal és üzenetekkel próbálhatják befolyásolni a véleményüket; vagy akár külföldről szervezett dezinformációs kampányok célpontjaivá válhatnak.”