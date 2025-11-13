Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Az atlanti világ az a közösség, akihez tartozunk”

„Az atlanti világ az a közösség, akihez tartozunk”

Fodor Gábor
2025. 11. 13. 7:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fodor Gábor Facebook : „ A washingtoni Donald Trump- Orbán Viktor találkozónak azért is örülök, mert most végre a saját szövetségeseink között próbáljuk rendbe tenni az elromlott viszonyokat.  Ez nem azt jelenti, hogy Oroszországgal vagy Kínával nem szabad szóba állni – természetesen kereskedjünk velük, ez az érdekünk. De fontos leszögezni: a mi politikai, történelmi, kulturális és gazdasági közegünk az atlanti világ és az egyensúly felborulást eredményezi, ha hagyjuk a kapcsolatainkat elromlani azzal a közösséggel, akihez tartozunk.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.