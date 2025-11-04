Az egész „Tisza-hype” a baloldali gépezet terméke

Szánthó Miklós, Facebook: „A baloldali gépezet terméke: az egyébként hanyatlóban lévő Tisza-hype nem létezne a dollármédia, a közvélemény-formáló »kutatók« manipulációs kerekasztala nélkül. Ugyanaz a hazai párhuzamos struktúra, mely 2021/22-ben szügyig beleállt az ellenzéki összefogás és a végén dicstelenül magára hagyott Márki-Zay Péter támogatásába, most Magyar Péter-célú társadalomellenes hirdetéseket közöl cikkeknek és kutatásoknak álcázva. Nagyriport október 23-áról, ahol Magyar Péter »a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt« (Telex), aki beszédével »miszlikbe aprította Orbánt« (444), kinek pártja 7-8-9-10%-kal vezet a Fidesz előtt (tetszőlegesen: IDEA, Republikon vagy Publicus) – ahogy mérték azt MZP-nek is időarányosan. (Aztán csak megbukott a Zorbán. Ja, nem.) Jóformán az összes balos politikai kriptaszökevény beállt tiszás influenszernek, Fekete-Győrtől és Tompos Mártontól elkezdve Tordai Bencén és Hadházy Ákoson át Jámbor Andrásig és Juhász Péterig. Baloldali média, baloldali szakértők, baloldali finanszírozás: baloldali program. Magyar Péter és a Tisza tehát egy Ukrajna- és háborúpárti, adóemelést és nyugdíjcsökkentést tervező brüsszeli projekt, melyet az ideiglenesen hazánkban állomásozó, külföldről finanszírozott médiagépezet futtat, és amely kapcsán vágyvezérelt, ízlésformálást célzó kutatások árulják a reményt. És most ezt az egész sztorit még egy »piaci elemző« is megerősíti.”



