Az egyre súlyosbodó iszlamizáció

Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „Aminek a súlyosságát mi, magyarok sem igazán fogjuk fel. Annyiból talán érthetően, hogy nálunk – hála Istennek és a magyar kormánynak – nem kell ezzel szembesülni. Egyelőre. De ne legyenek illúzióink. Előbb-utóbb jelentkezni fog nálunk is. És egész Közép-Európában. Harapófogóba szorulunk keletről és nyugatról. Határvédelemmel, megerősített hadsereggel kihúzatjuk egy jó darabig, de nagyon fontos, hogy közben belülről ne engedjük megnőni a »kis gömböcöt«. És a mecsetek építésének korlátozásával ezt egyelőre szintén jól csináljuk. A New York-iak viszont nagyon rosszul.”



