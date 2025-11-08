Az ellenzéki nyilvánosság java, mára már életképtelenre hibbant

Vésey Kovács László Facebook : „Mostanra pedig már kiábrándulnia sem kell a korábbi fideszesnek, simán elég a sértettsége, ha nem hagyták eleget lopni, és okosabb volt nála a fideszes felesége, amit nem bírt elviselni az egója. Az ellenzéki közönség sem igényli már a porhintést, teljesen nyíltan felvállalta ott mindenki, Bütyöktől a karkötőt átadó hétéves kislány (figyelem, ez ám nem politikai pedofília!!!) takarásban maradt szüleiig, hogy semmi egyebet nem akarnak a közélettől, mint Orbán Viktor bukását. Minden más teljesen mindegy nekik. Képesek lennének felgyújtani a városukat a saját házukkal együtt, hogy megbukjon a polgármester. A sok-sok vereség, az Orbánra rátekeredett lelkiviláguk hosszas lelki nyomorúsága kitermelte a szellemi nyomorúságot: az ellenzéki nyilvánosság tekintélyes hányada életképtelenre hibbant 2010 óta. És Orbán? Ő meg egy kiadósat, jókedvűt és roppant eredményeset tárgyalt az amerikai elnökkel. A baloldaliak megkapták az újabb dózist a függőségükhöz, az elkövetkező időszakuk is kizárólag Orbán Viktorról fog szólni. Nekik már nincs kiút.”



