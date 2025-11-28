Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az EU-ban is legyenek békemenetek utódaink jövőjének megvédéséért

Csizmadia László
2025. 11. 28. 14:53
Csizmadia László, Civilek.Info: „Ma innen, a Patrióták Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácskozásáról üzenjük, hogy szellemi honvédelemmel, a patrióták szemléletével pajzsot emelünk, megvédjük hazáinkat és az Európai Unió szövetségének jövőjét. Budapesten magasra emeltük a béke lámpását, amelyet az 1956-os forradalom emlékét felidézve háború és vérontás elleni több százezres békemenettel demonstráltunk. Teljes mellszélességgel mögé állunk a Patrióták Európáért frakciónak, az Ukrajnának adott euróink elszámoltatását követeljük. Szólítjuk az európai uniós tagországok lakosságát, hogy az elkövetkező időkben fővárosaikban szervezzenek gyermekeink és unokáink jövőjéért békemeneteket.”

