Mandula Viktor Facebook: „Ilyet akkor csinál az ember, ha nem is célja megismertetni a jelöltjeit a nyilvánossággal, mert előre el van döntve, hogy melyik körzetben kit indítanak, és az egész előválasztás csak egy színjáték a demokrácia elbábozására. Amely színjátékhoz lelkesen asszisztál a teljes ellenzéki propagandamédia és véleményformáló kaszt. Régóta mondom: miközben nézzük az egri lángosozóba bejegyzett, tagság nélküli kamupárt média által felturbózott tevékenységét, aközben az évtized piramisjátékos átverésének vagyunk tanúi...”