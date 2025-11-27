Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az író azokhoz a tehetős tiszásokhoz szól, akik gondolkodnak is

Kötter Tamás
2025. 11. 27. 7:09
Kötter Tamás Facebook: „Először vizsgálódásunk alanyai elég jómódúak ahhoz, hogy mondjuk a Rózsadombon egy házban lakjanak. Ezen a környéken egy valamire való vityilló úgy nagyjából 700-900 millió környékén jár (kell a tér a gyerekeknek és a kutyának - magyarázzák) Ne feledkezzünk meg a balatoni nyaralóról sem, ami - figyelemmel a megvizsgált alanyok állandó lakóhelyére, mint lokációra és a szerény házra, amiben meghúzzák magukat - bizonyára nem egy  30nm-es Tátra faház a déli part technozajban úszó dzsungelében, hanem minimum egy formásabb parasztház, villa Paloznakon, Csopakon vagy egyenesen az építészetéről, gasztronómiájáról és persze a táj kivételes szépségéről híres Káli-medencében. Ezeken a helyeken ez kb 80-100 milliót jelent. Van még ugye minimum két kocsi (egyik elektromos!), műtárgyak, órák, ékszerek. Barátaink - ha alkalmazottak is, nyilván felsővezetők, de inkább cég és tőketulajdonosok -, ha már a morális elköteleződés mellett ezt a sok jó és szép dolgot megengedhetik maguknak. Na, most az adó alapját képező összvagyon alsó határa, ami felett 6.5 %-os adót kell fizetni 500 millió forint (korábban ötmilliárd volt, de ahogy megjósoltam, előbb lement egyre, aztán félre)- ennek megfelelően van egy nagyjából 400 milliós felesleg (csak ingatlanokban), ami vizsgálatunk alanyai szempontjából évi 26. millió adóterhet jelent, mely adóalapot olyan apróságok emelhetnek, mint az illető által tulajdonolt cég üzletrésze, műtárgyak, ékszerek értéke; ezek kívül barátaink valószínűleg 33%-os SZJA alá esnek és a cégüket (már ha van  20 vagy 30 %-os társasági adó terheli majd). Külön adót fizetnek az  1800 köbcenti feletti gépjárművek és kutyák után is. Hát - nem mintha én bármikor is szavaznék futóbolondokra - de ennél még a Kétfarkú Kutya párt is jobbnak tűnik. Hölgyeim és uraim, az életben jó és rossz is megtörténnek - rosszak inkább gyakrabban. Nem kellene elkezdeni gondolkodni?!” 

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

