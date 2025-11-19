Németh Péter, Népszava: „Csakis arról beszélek, hogy az orbáni rendszer tönkretesz mindent, ami nem ő, amit nem ő ural, és azokat, akik más gondolnak a világról. Például azokat – hogy egy példát azért említsek –, akik az agresszort nevezik agresszornak és az áldozatot áldozatnak. Ehhez képest, amúgy, a feleség »lehallgatása« gyerekes csínytevés.”
Így írnak ők – November 21., délelőtt
