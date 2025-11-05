Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Az SZDSZ veszély, értik ugye – megint itt vannak!”

Schilling Árpád
2025. 11. 05. 14:59
Schilling Árpád Facebook: „A nagykutyák azok, akiket csak eltakar a párt. Ez egy majdnem tökéletesre fejlesztett gépezet, ahol az állam intézményei a médiaügynökeikkel manipulálják a közvéleményt. Az SZDSZ veszély! Értik ugye? Megint itt vannak. Nem pusztultak ki.” Visszatértek! Ahhoz, hogy ilyesmit firkáljanak, ahhoz engedély, sőt külön direktíva kell. Mindenkire rámennek, mindenkit meg akarnak félemlíteni, és azokkal kezdik, akikkel mindig is szokták. Ha marad ez az irány, könyörtelen kampány következik. Annyira aljas és féktelen, amelyre még nem volt példa 1990 óta. Az ötvenes évek eleje, meg ami előtte volt, annak lehetett ilyen huzatja.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
