Az „újságíró”, az állampárt „csőcseléke” és „oroszcsicskásai”

Az „újságíró”, az állampárt „csőcseléke” és „oroszcsicskásai”

Batka Zoltán
2025. 11. 11. 15:11
Batka Zoltán, Népszava: „Gyakorlatias ember vagyok, a cselekvés nálam mindenkor megelőzi az ideológiát. Ennek szellemében pár perce letöltöttem a Tisza Világ applikációt. Megadtam minden létező adatomat, amit csak kértek. Nem mintha párttag lennék. Hanem azért, mert amit az állampárt tett és tesz a Tisza Világgal, az messze túlmutat a szokványos politikai küzdelmen. Az állampárt magyarságunk egyik legfontosabb vívmányát, az általános és titkos választójogot vette célba. Az állampárt csőcseléke el akarja érni, hogy az emberek még a szavazófülke magányában se legyenek biztosak abban, hogy valaki nem fogja megtudni, hová húzták az x-et. Az állampárt újra el akarja érni, hogy magyarok tízezrei legyenek a saját hazájukban gyáva férgek, akik fejet lehajtva élnek, akik a szavazófülke csöndjében rettegnek, hogy nem kapnak közmunkát, segélyt, engedélyt házfelújításra, vagy a gyerekük nem kap óvodai helyet, ha felvállalják a hitüket, és nem az állampárt oroszcsicskásaira szavaznak.”


 

