„Baráti tűz zúdult Bódis Krisztára”

Dúró Dóra
2025. 11. 28. 6:48
Dúró Dóra Facebook: „Baráti tűz zúdult Bódis Krisztára, Magyar Péter cigányügyi szélsőliberális üdvöskéjére: nyilvános írásban is ellene kampányolt Budapest 2. választókerületében a Tisza előválasztásán egy ismert helyi cigány közéleti szereplő. Balogh Artúr karaktergyilkos mondatokkal állt bele a woke aktivistába. Azt állította, hogy Bódis az individualizmusra, az atomizált társadalomképre épít, nincs kapcsolata a helyi civil és kulturális intézményekkel és egyáltalán a helyiek közösségi szemléletével. Igazán komolyra Bódisnak az ózdi Hétes-telephez kapcsolódó pénzügyeiről szólva fordult az írás. Kétmilliárd forint sorsa körüli bizonytalanságot emlegetett, súlyos magyar és uniós források sorsára kérdezett rá, bizalmi válságot eredményező belső vizsgálatokra hivatkozott.”

