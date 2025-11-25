Bergman ihlette Magyar választási kamaradrámáját: A csend

Szánthó Miklós Facebook: „Hogy mi a közös Magyar Péter jelöltjeiben? Túl háborúpártiak, túl tiszásak, túl brüsszeliek – egyszóval: túl veszélyesek. És azért nem szólal meg egyetlen jelölt-jelölt sem, mert egyrészt kezdik felismerni, hogy az előválasztás valójában csak díszlet volt – Magyar Péter már jó előre eldöntötte, ki lehet képviselőjelölt –, másrészt pedig a vezetőik attól tartanak, hogy valamelyikük ‘Tarr Zoltánt játszik’, és véletlenül elszólja magát a valódi terveikről.”



