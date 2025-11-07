Bizony, kedves Bence, kiadták a Flightradart…

Tordai Bence, Facebook: „Pánik a Fideszben: Orbánék amerikai útjának minden részlete kiszivárgott! Bizony, Viktor, már az sincs veled, aki melletted van…”
