„Bruck primitív imádata Magyar Péter iránt...”

Gréczy Zsolt
2025. 11. 22. 15:46
Gréczy Zsolt Facebook: „Többen is kérdezték, miért nem reagálok Bruck Andrásnak arra az elvetemült mondatára, hogy az Orbán-interjút készítő Rónai Egon lője főbe magát. Pláne, hogy korábban többször is megütköztem az egykori liberális (?) megmondóval. Nyilván mélységesen felháborít, amit tett – főleg, hogy az ATV műsorvezetőjének családja is ezt kellett, hogy olvassa -, de a probléma még ennél is súlyosabb. Megmutatja például azt, hogy a személyi kultusz, a totális elfogultság hogyan torzítja a személyiséget. Jelen esetben Bruck primitív imádata Magyar Péter iránt, és ezzel együtt gyűlölete mindenkivel szemben, akik nem fogadják el, hogy Orbán után újabb teljhatalom jöjjön, nagyon veszélyes. Ide vezetett a sok röhögő fej, meg a további jó vergődést… Nem különb ez akkor sem ha a tiszás teszi, nem csak a fideszes.”

