Ceterum censeo: kevesebben vannak és hülyébbek

Ambrózy Áron Pesti Srácok: „A többség és a kormányképesség percepcióját pont elbukták Győrben. Ez kettőből nulla, és ennél kellemetlenebb dolog nem is történhetett a győzelemben reménykedő bütyökista valláskárosultakkal. Nem lennék meglepve, ha a következő ellenrendezvény helyett inkább egy komolyabb budapesti tüntetést hoznának össze, ami a szűken vett szektán kívül másokat is megmozgat. Mondjuk valami gyermekvédelmi balhét fújnak a fizetett influenszereik segítségével. Két feladathoz annyi kellett volna, hogy a kormányellenes dühöngést becsatornázzák a Bütyök iránti rajongásba, de ez marhára nem sikerült a kihívó személyiségének hiányosságai miatt. Kevésbé finoman fogalmazva: rengeteg ellenzékit zavar, hogy Bütyök egy vállalhatatlan f@sz. A másik pedig annak a képzetnek a kialakítása, hogy a lassan 16 éve kizárólag ellenzéki nyünnyögésekkel foglalkozó, korábbi SZDSZ-es és MSZP-s értelmiségiek szakemberek. Ez sem sikerült. Az újak meg olyanok, mint Bütyök. Hasonló a hasonlónak örül, itt sincs meglepetés. A hétvégén két dolgot sikerült a Tisza Párt győri gyűlésén bebizonyítani: kevesebben vannak és hülyébbek.”