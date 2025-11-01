Csak úgy áradnak...a röhögös fejecskék

Ceglédi Zoltán Facebook: „Fontos fejlemény, hogy Magyar Péter közös etikai kódex elfogadására szólítja fel a választáson induló többi pártot, TEHÁT neki az rendben van, hogy mások is indulnak, sőt, egy etikai megállapodás erejéig össze is fog velük. Ez nagyon jó döntés. Szerintem egyébként érdemes lett volna a deklarációval jövő hétfő reggelig várni, és a Tisza előválasztásán induló jelöltekkel, a másik 315 tiszással közösen megtenni a felhívást, de remélem, ők majd azért így is csatlakoznak. Nagyon fontosnak tartom Magyar Péter felhívását, hiszen a Tisza ezzel, ahogy írja, elkötelezi magát a "tisztelet kultúrája" mellett, továbbá kiállnak minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért és törekednek a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre.”